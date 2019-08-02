الهند تدعو السياح الى مغادرة كشمير

دعت الهند السياح الجمعة إلى مغادرة منطقة كشمير حيث يسود توتر بسبب “التهديدات الإرهابية”، كم نشرت تعزيزات عسكرية في الاقليم تحسبا لاضطرابات محتملة.

ودعت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان السياح إلى ان يغادروا على الفور المنطقة جراء التهديدات الإرهابية التي تبلغتها أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد الجيش في كشمير الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون إن “بندقية قنص ولغما مضاد للأفراد من صنع باكستان عثر عليهما في طريق أمارناث للحج التي تجتذب كل سنة مئات الآلاف من الحجاج الهندوس إلى كشمير”، واضاف “هذا يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج”، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية