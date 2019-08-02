اصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال #مسيرة_العودة التي ضمت الآلاف على طول الشريط الشرقي لقطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 20:43

اصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال #مسيرة_العودة التي ضمت الآلاف على طول الشريط الشرقي لقطاع #غزة

منذ 59 mins 2 August، 2019
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