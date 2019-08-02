إصابة 37 فلسطينياً في جمعة “مجزرة وادي الحمص” شرق قطاع غزة

أصيب 37 فلسطينياً، بينهم صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال تظاهر الآلاف من المواطنين سلمياً في الجمعة 69 لمسيرة العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، ان 11 موطناً أصيبوا برصاص الاحتلال، وتم نقلهم لمشافي وزارة الصحة لتلقي العلاج.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن عدد من المواطنين أصيبوا بينهم الصحفي أسامة الكحلوت ، برصاص في قدمه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح، أن جنود الاحتلال يطلقون القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين الذين يبعدون مسافات بعيدة عن السياج الفاصل.

وكان جيش الاحتلال، قد هدد بان الجنود سيواصلون استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ، وخاصة للذين يقتربون من السياج الفاصل.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة 69 التي حملت عنوان “مجزرة وادي الحمص”.

المصدر: فلسطين اليوم