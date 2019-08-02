قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2019 - 20:44

قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

قامت قوة صهيونية مدعومة بسيارتي جيب هامر لجيش العدو الاسرائيلي بتمشيط الطريق العسكري في محاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورا بالشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر والعباسية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “سجل توقف عناصر الدورية في محاذاة السياج لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابلته في الجانب اللبناني، وتحديدا في محاور عين عرب، سهل الماري والمجيدية، دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة