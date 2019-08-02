قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

قامت قوة صهيونية مدعومة بسيارتي جيب هامر لجيش العدو الاسرائيلي بتمشيط الطريق العسكري في محاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورا بالشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر والعباسية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “سجل توقف عناصر الدورية في محاذاة السياج لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابلته في الجانب اللبناني، وتحديدا في محاور عين عرب، سهل الماري والمجيدية، دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام