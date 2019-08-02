اخماد حريقين في بينو عكار شمال لبنان

اندلع بعد ظهر الجمعة حريقان في بلدة بينو في قضاء عكار(شمال لبنان) أتيا على مساحة من اشجار السنديان الحرجية واعشاب يابسة.

وأفاد مركز الدفاع المدني ان “النيران اندلعت في موقعي الصبحية والمشنوق بفارق زمني وقد هرعت سيارتا اطفاء من المركز وعملتا على اخماد النيران ومنع امتدادها باتجاه بساتين الزيتون المحيطة”، وتابع “كما استعان المركز بسيارة اطفاء ثالثة من مركز عكار العتيقة، خشية توسع رقعة الحريق بفعل الهواء الذي يهب في المنطقة”.

كما ساعد مواطنون وشرطة بلدية بينو – قبولا على اخماد النيران.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام