#حركة_المرور خانقة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة حتى أول #الناعمة ( التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 19:07

#حركة_المرور خانقة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة حتى أول #الناعمة ( التحكم المروري)

منذ 12 mins 2 August، 2019
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