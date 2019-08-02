قطع الطريق البحرية في #خلدة بسبب اعمال حفريات وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي ( التحكم المروري ) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 19:07

قطع الطريق البحرية في #خلدة بسبب اعمال حفريات وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي ( التحكم المروري )

منذ 13 mins 2 August، 2019
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