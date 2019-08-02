سقوط عسكري بريطاني من الطابق السابع في بولندا

سقط عسكري بريطاني، من عناصر الوحدة اللوجستية في كتيبة حلف الناتو المرابطة في بولندا، من الطابق السابع في أحد فنادق العاصمة البولندية وارسو.

وذكرت قناة TVN التلفزيونية البولندية، أن العسكري البريطاني، لقي حتفه مباشرة إثر سقوطه.

وأشارت القناة، إلى أن التحقيقات الأولوية يظهر تظهر أن الحادث لا يحمل أي طابع جنائي، وأن العسكري كان ثملا وسقط من النافذة بمحض الصدفة.

وقالت القناة، إن الحادث وقع ليلة أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجموعة ميدانية من الشرطة والشرطة العسكرية والنيابة العامة البولندية تقوم بالتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

المصدر: سبوتنيك