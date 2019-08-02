رئاسة الجمهورية نفت ما نقلته رويترز عن الرئيس عون: نحذر من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الجمعة “نقلت وكالة رويترز في خبر لها من لندن، كلاما فسرت فيه على نحو خاطئ ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تخريج الضباط، حول التضحيات التي ينبغي ان يقدمها اللبنانيون للمساعدة في انهاض الاقتصاد الوطني”.

ونفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “نفيا قاطعا ان يكون رئيس الجمهورية اشار في كلمته الى امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي، كما جاء في خبر رويترز”، وحذر من “مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة، لا سيما وان ما نشرته رويترز احدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها”.

واكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ان “ما قصده رئيس الجمهورية في كلمته امس، هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء الى التضحية مرحليا والتخلي عن بعض المكتسبات لئلا نخاطر بفقدها كلها، وذلك للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد”، واوضح “بالتالي لا يمت كلام الرئيس بأي صلة الى ما ذهبت اليه وكالة رويترز في استنتاجاتها الخاطئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام