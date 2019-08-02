البنتاغون يواصل شراء منتجات روسية وصينية

يواصل البنتاغون شراء المعدات والبرمجيات من الإنتاج الصيني والروسي، على الرغم من تحذيرات السلطات الأمريكية من التهديد الأمني.

جاء ذلك في تقرير المفتشية العامة لوزارة الحرب الأمريكية.

وتشير فيه إلى أنه بناء على دراسة لوثائق المشتريات في وزارة الحرب ، خلصت المفتشية العامة إلى أن البنتاغون اشترى في السنة المالية 2018 وحدها 1378 جهاز كمبيوتر من شركة “لينوفو” (Lenovo)، وأجهزة كاميرات “غو برو” (Go Pro)،

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال برنامج كاسبرسكي لاب (Kaspersky Lab) يُستخدم على أجهزة كمبيوتر البنتاغون.

المصدر: سبوتنيك