ترامب: زعيم كوريا الشمالية يملك رؤية جميلة وعظيمة لبلاده ولا يريد إحباطنا

امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في طريقة إدارته لبلاده.

وغرد “ترامب”، اليوم الجمعة، عبر حسابه على “تويتر”: الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ومن الممكن أن يجعلها حقيقية إذا تعاون مع الولايات المتحدة فقط، ومعي كرئيس”.

وتابع عن كيم كونغ أون: “سيفعل الشيء الصحيح، لأنه ذكي جدا ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترامب!”.

وأكد دونالد ترامب في تغريدة أخرى له، اليوم الجمعة، أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا لا ينتهك الاتفاق الموقع في سنغافورة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الأربعاء صاروخين طارا على بعد 250 كيلومترا باتجاه بحر اليابان، وقد اختبرت كوريا الشمالية كذلك هناك صاروخين آخرين في 25 تموز / يوليو .

هذا واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

المصدر: سبوتنيك