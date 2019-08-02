الرئيس عون منح النائب السابق بيار دكاش وساما تقديرا لعطاءاته

منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلا بوزير شؤون الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الجمعة النائب السابق بيار دكاش، وسام الارز الوطني من رتبة “قومندور”، تقديرا لعطاءاته في المجالات الوطنية والاجتماعية والسياسية.

واقيم للمناسبة احتفال حاشد في دارة دكاش، في بلدة الحدت، قلد في خلاله الوزير جريصاتي الوسام للمكرم، في حضور عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاجتماعية.

وتحدث بالمناسبة، جريصاتي حيث قال “انك في ضمير كل لبناني وان تاريخك سوف يسجل لك بأحرف من ذهب ما قمت به في سجل الوطن اللبناني”، وتابع “لم تفرق يوما بين مواطن ومواطن وبين مريض ومريض حتى استحقيت لقب طبيب كل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام