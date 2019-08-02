#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية #شدا الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 17:39
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#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية #شدا الحدودية
منذ 15 mins
2 August، 2019
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