#جيزان: تدمير طقم لمرتزقة #الجيش_السعودي بعبوة ناسفة قبالة #جبل_قيس ومصرع وجرح من عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 17:39

#جيزان: تدمير طقم لمرتزقة #الجيش_السعودي بعبوة ناسفة قبالة #جبل_قيس ومصرع وجرح من عليه

منذ 17 mins 2 August، 2019
أخبار موقع المنار

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