الشيخ ياسين: المشروع الصهيو اميركي يستهدف لبنان بكل مكوناته الداخلية والخارجية

دعا رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “الدولة اللبنانية الى رعاية المغتربين وحمايتهم والدفاع عنهم، لانهم يشكلون ركيزة اساسية في دعم اقتصادنا”.

ورأى الشيخ ياسين الجمعة ان “المشروع الصهيو اميركي يستهدف لبنان بكل مكوناته الداخلية والخارجية، بما فيه العمل على زعزعة اوضاع اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب”.

وشدد الشيخ ياسين على “وجوب معالجة موضوع التلوث جوا وبرا وبحرا حفاظا على صحة المواطن”، ودعا الى “إنهاء موضوع عمالة اللاجئين الفلسطينيين باسرع وقت، بما فيه ضمان مصلحة الوطن وابناء القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام