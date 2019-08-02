تجمع العلماء حيا الجيش في عيده: تأجيل جلسات مجلس الوزراء خطر على لبنان

حيت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” الجيش “قيادة وضباطا وجنودا في عيدهم الـ74″، معلنة “وقوفنا إلى جانبه” مستنكرة “محاولات التعدي على حقوق الجنود الفعليين والمتقاعدين”.

ودعت “الدولة اللبنانية الى توفير كل مستلزمات الصمود له، لا سيما في موضوع القدرات التسليحية، وألا يتم الاعتماد على مصدر واحد بل تنويع المصادر، خصوصا من الدول التي أبدت استعدادا لتسليحه بأحدث أنواع الأسلحة وتأمين احتياجاته كافة في هذا المجال”.

وجدد التجمع التأكيد على “ضرورة الإسراع بعقد اجتماع لمجلس الوزراء، لأن في التأجيل المستمر خطر على الوضع الاقتصادي وعلى لبنان والمواطنين، خصوصا بعد ظهور مؤشرات لتدهور وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام