العميد سريع: 98 شهيدًا وجريحًا إثر اعتداءات قوى العدوان خلال شهر يوليو بينهم 33 طفلًا و25 امرأة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 16:08

العميد سريع: 98 شهيدًا وجريحًا إثر اعتداءات قوى العدوان خلال شهر يوليو بينهم 33 طفلًا و25 امرأة

منذ 44 mins 2 August، 2019
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