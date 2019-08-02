العميد سريع: القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في #الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 16:08

العميد سريع: القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في #الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3

منذ 51 mins 2 August، 2019
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