متحدث القوات اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة استهدفت معسكرا للمرتزقة في محافظة عدن أدت إلى مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 16:07

متحدث القوات اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة استهدفت معسكرا للمرتزقة في محافظة عدن أدت إلى مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات

منذ 59 mins 2 August، 2019
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