متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عمليتين نوعيتين ضد أهداف للعدو في الأيام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 16:08

متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عمليتين نوعيتين ضد أهداف للعدو في الأيام الماضية

منذ 60 mins 2 August، 2019
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