الشيخ دعموش: إن لم يكن بالامكان معالجة الازمة بالتوافق فليتم الاحتكام الى التصويت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 16:08

الشيخ دعموش: إن لم يكن بالامكان معالجة الازمة بالتوافق فليتم الاحتكام الى التصويت

منذ 46 mins 2 August، 2019
rret
لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة  أن المطلوب من اللبنانيين اليوم واكثر من اي وقت مضى ان يتعاونوا لانقاذ بلدهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي ينعكس سلبا على مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وبدلا من التعنت ووضع المزيد من العقبات امام اجتماعات الحكومة لا بد من تقديم التنازلات والتفاعل مع المبادرات التي تشكل مدخلا لحل الأزمة القائمة.
وشدد  على انه لا يجوز ان تبقى الحكومة معطلة بسبب العناد والاصرار على خيارات معينة، معتبرا انه إن لم يكن بالامكان معالجة الازمة بالتوافق، فليتم الاحتكام الى التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء باعتباره الحل القانوني الطبيعي الذي يتم اللجوء اليه في مثل هذه الحالات .

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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