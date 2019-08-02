المفتي قبلان: لحماية الجيش اللبناني من السياسة والسياسيين

هنأ “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “الجيش اللبناني في عيده”، وشدد على “ضرورة حمايته ليس من السياسة والسياسيين فحسب بل من الاختراقات ومحاولات الفتك به وبعقيدته وطريقة عمله وطبيعة أولوياته”.

وقال المفتي قبلان في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “مصدر أزماتنا هو هذا النظام الطائفي الذي يعطل كل شيء بما في ذلك العمل الحكومي، لأن هناك من لا يريد لمجلس الوزراء أن ينعقد، رغم كل مشاكل البلد وظروف الناس التي هي آخر ما تفكر به هذه القوى السياسية للأسف”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “الناس يعيشون ظروفا مأساوية حياتيا واقتصاديا والسياسة بالنسبة اليهم باتت مجرد تحالفات وصفقات لا علاقة لها بجوعهم ووجعهم وتعاستهم وفرص عملهم ومرارة كبار السن منهم”، واعتبر ان “الموازنة كرست المحميات والموازنات الخاصة ورواتب الرؤساء والنواب السابقين والنفقات المجدولة تحت هذا العنوان ومنعت المس بحيتان المال وأصحاب الكيانات والثروات”.

وحذر المفتي قبلان من “العودة الى بدايات الحرب الأهلية وإلى الطائفية البغيضة والمذهبية المقيتة وإلى نكأ الجراح ونبش الماضي الذي بدل أن نتخذه عبرة راح البعض يستحضره لمآرب شخصية وغايات منصبيه غير آبه بما قد تستجره مثل هذه المواقف من فتن قد تطيح بأساسيات هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام