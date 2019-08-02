السيد فضل الله: لتغليب المصلحة العامة على المنافع الفئوية

قال السيد جعفر فضل الله إن “حرص القيادات على السلم الأهلي في لبنان يجب أن ينعكس في حالة طوارئ تحافظ على البلد ومؤسساته وتمارس أقصى درجات التجرد في اتخاذ المواقف على قاعدة تغليب المصلحة العامة على المنافع الفئوية”.

واضاف السيد فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “نعبر عن القلق تجاه ما يمكن أن يثار في الأيام أو المرحلة المقبلة من سجالات حول دستور الطائف والتي ينبغي أن تقارب بذهنية علمية وموضوعية تحاكي احترام واقع كل المكونات وترتقي بالبلد إلى اعتماد الكفاءة معيارا أساسيا لبناء البلد وليس أية معايير أخرى ترتبط بالشكل أكثر من ارتباطها بالمضمون الحقيقي لعملية النهوض ومسيرة التطوير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام