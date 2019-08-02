عودة أكثر من 1.5 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.5 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1533 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 415 لاجئا (125 امرأة و212 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1118 شخصا (335 امرأة و570 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.42 طن إلى سكان حي الشيخ خضر بمدينة حلب. بالإضافة إلى ذلك قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.1 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 56 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية