البحرية الأميركية: العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته في وادي الموت

حددت قوات البحرية الأميركية امس موقع جثة طيار تحطمت طائرته المقاتلة في وادي الموت بكاليفورنيا أثناء تدريبات عسكرية.

واكد سلاح البحرية الأميركية ان “الطائرة وهي من طراز سوبر هورنيت إف/إيه-18إي، ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق رينبو كانيون في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيغاس عندما سقطت صباح الأربعاء، وتسببت بإصابة 7 سياح أجانب كانوا في المنطقة عند وقوع الحادث”.

وعلى الرغم من أن مصير قائد الطائرة لم يتأكد عقب التحطم مباشرة، غير أن مسؤولين بالبحرية الأميركية قالوا في اليوم التالي إنه تم تحديد موقع رفاته، وفقا لما ذكرته “وكالة رويترز”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية