الخارجية الروسية: معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى تتوقف منذ اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 12:57

الخارجية الروسية: معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى تتوقف منذ اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
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