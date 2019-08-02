الجولة القادمة لمباحثات استانا حول سوريا تعقد في نورسلطان في تشرين الثاني/اكتوبر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 12:57

الجولة القادمة لمباحثات استانا حول سوريا تعقد في نورسلطان في تشرين الثاني/اكتوبر (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
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