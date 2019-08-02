الرئيس بري يدعو الى جلسة نيابية في 17 تشرين الاول المقبل لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 12:57
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الرئيس بري يدعو الى جلسة نيابية في 17 تشرين الاول المقبل لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني
منذ 2 ساعة
2 August، 2019
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