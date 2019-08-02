إدارة معبر رفح تعلن عن مواعيد سفر حجاج “مكرمة أسر الشهداء”

أعلنت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، تحديد موعد سفر حجاج مكرمة “أسر الشهداء”.

وقالت إدارة معبر رفح، “نود اعلامكم بتحديد موعد سفر حجاج مكرمه اهالي الشهداء، والذي سيبدأ خروجهم فجر يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019، على أن يعود العمل في معبر رفح يوم الاربعاء الموافق 7/8/2019، بالشكل الطبيعي (بالاتجاهين)، متمنيين ألا يحدث أي طاري ويتم تغيير الموعد.

وتابعت، أنه من الممكن أن تكون حركه السفر الاثنين مقتصره على باصين سفر متلما حدت قبل سفر يوم حجاج الأسبوع الماضي، والأربعاء 7/8/2019، والخميس 8/8/2019.

وأشارت إدارة المعبر إلى أنه سيكون آخر أيام عمل معبر رفح الأربعاء 8/8/2019، وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر ان يستأنف العمل على المعبر بعد الاجازة.

المصدر: فلسطين اليوم