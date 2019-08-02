وقفة رمزية للعسكريين المتقاعدين امام النصب التذكاري للجيش في العبدة

نفذ وفد من العسكريين المتقاعدين في عكار، وقفة رمزية امام النصب التذكاري للجيش اللبناني في ساحة العبدة، لمناسبة عيد الجيش اللبناني ال 74.

وتحدث باسم الوفد رئيس بلدية ذوق حدارة هيثم حدارة وقال:”في عيدكم ال74 نقول لكم أعاده الله عليكم بالف خير، ضباطا ورتباء وافرادا فأنتم حماة لبنان، انتم رفاق السلاح، انتم ضمان للبنانيين لبقاء الوطن وهذا اقل ما يقال في مزاياكم، فأنتم من ضحيتم بأروحكم لنحيا، وهذا النصب التذكاري شاهد على اننا لن ننساكم ابدا”.

وتابع “بقيادة قائد الجيش العماد جوزاف عون الحكيمة ومن يعاونه من ضباط وافراد مخلصين، نحن مطمئنون على مستقبل لبنان، وجاهزون لنقف الى جانبكم لكسر يد كل سارق لخيرات وطننا. فانتم رمز للعيش المشترك، بكم لا بغيركم تتوحد الكلمة. جيشنا درع صلب والقوة الجبارة تقهر كل معتد وفاسد. أعين اللبنانيين تنظر اليكم بعد ان فقدوا الثقة بالسياسيين، فكونوا كما عهدناكم على قدر المسؤولية فبشعاركم الشرف، والتضحية، والوفاء تبنى الاوطان. عشت وعاش لبنان بكم مرفوع الرأس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام