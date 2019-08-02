علامات غير واضحة لمشكلة في القلب

نادرا ما يعطي القلب إشارات عن وجود مشكلة ما في بدايتها، فلا يشعر الإنسان بأنه يعاني من مشكلة صحية، ويعتقد أنه على ما يرام.

ومع ذلك فهناك علامات تشير إلى وجود مشكلات في القلب والأوعية الدموية، لكن هذه العلامات لا تكون واضحة في بعض الأحيان. فما هي هذه العلامات؟

طيات في شحمة الأذن- عند ظهور طيات قطرية على شحمة الأذن، فإنها لا تثير أي قلق أو أنها مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية. بيد أن هناك في الواقع علاقة بينها وبين القلب، كان أول من اكتشفها ساندرز فرانك (لتسمى بعد ذلك باسمه – علامة فرانك). وقد بينت نتائج التجارب التي أجراها، أن وجود طية صغيرة على الجانب الخارجي من الأذن، يشير إلى خطر تطور تصلب الشرايين، وكذلك وجود تغيرات في الأوعية الدموية للدماغ. ولم تحدد أسباب هذه العلاقة بصورة نهائية ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة.

ازرقاق الشفاه- إذا ازرقت شفة الشخص فجأة ، مع أنه لم يتعرض إلى برد شديد وليس في مكان جبلي مرتفع أو على سطح مبنى مرتفع، فيجب عليه التفكير مباشرة في الحالة الصحية لقلبه. لأنه إذا استثنينا البرد والأماكن المرتفعة، فإن العامل الثالث المسبب لازرقاق الشفاه فجأة هو عدم قدرة القلب والأوعية الدموية الحصول على كمية الأكسجين الكافية.

لويحات دهنية في مناطق مختلفة من الجسم- يمكن ان تظهر هذه اللويحات على اليدين والقدمين وحتى على الجفون. هذه اللويحات غير مؤلمة ولا تثير الشكوك، ولكنها قد تكون علامة جدية لوجود مشكلات صحية. حيث عادة ما يكون سبب ظهور هذه اللويحات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتشير هذه اللويحات الدهنية إلى أن مستوى الكوليسترول الضار في الدم قد بلغ مستوى عال جدا، وتراكم أيضا في الشرايين التي تغذي القلب بالدم. وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة.

المصدر: روسيا اليوم