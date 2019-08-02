تخت روانجي: الحظر على ظريف دليل عدم مصداقية اميركا في الدعوة للتفاوض مع ايران

اعتبر مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة “مجيد تخت روانجي”، الحظر الاميركي على وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” دليلا على عدم مصداقية الادارة الاميركية للتفاوض مع ايران.

وقال تخت روانجي في تصريح لوكالة “ارنا” الجمعة: ان فرض الحظر على رئيس الجهاز الدبلوماسي وقائد الدبلوماسية الايرانية هو الدليل الاهم على عدم مصداقية المسؤولين الاميركيين للتفاوض مع ايران.

وحول مدى تأثير هذا الحظر على انشطة وزير الخارجية الايراني، قال مندوب ايران لدى المنظمنة الدولية: انه مثلما لم تؤثر القيود المفروضة على الدكتور ظريف في نيويورك قبل اسبوعين على تصريحاته المبينة للحقائق، فان الحظر الاخير لن يؤثر ايضا على انشطته واخماد صوته المنطقي والمستدل.

المصدر: وكالة فارس