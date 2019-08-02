كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يلتقي نائبة المبعوث الخاص لغوتيريش على هامش آستانا

التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي في آستانا نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة خولة مطر.

وافادت الخارجية الايرانية ان هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية على هامش الاجتماع الـ 13 لعملية آستانا للسلام في سوريا.

واشار خاجي خلال اللقاء الى الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية في إطار عملية آستانا لتشكيل لجنة الدستور السوري، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه العملية للوصول الى النتيجة الكاملة.

وأكد على المساعي المبذولة في إطار فريق العمل لتبادل المعتقلين والمخطوفين ونجاح المرحلة الرابعة للتبادل التي تمت في سوريا يوم أمس، مشددا على ضرورة عودة النازحين الى ديارهم.

المصدر: وكالة ارنا