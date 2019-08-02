قوى الأمن الداخلي : ضبط 1002 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 09:43
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي ونتوقع معركة صعبة لكننا سننتصر
الشيخ روحاني: نحن قادرون على الدفاع عن اقتصادنا كما نستطيع الدفاع عن بلادنا
مصادر حكومية يابانية: طوكيو لن ترسل سفناً حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة واشنطن لحراسة ناقلات النفط بمضيق هرمز
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: العقوبات على إيران فعّالة وسنستمر في تطبيقها
المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري: إخراج القوات الإيرانية من سوريا قرار يعود إلى حكومة دمشق
إصابة فتى فلسطيني بكسور في يده جراء اعتداء قوات العدو عليه خلال اعتقاله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر مطلعة للمنار: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض عرض قضية قبرشمون على مجلس الوزراء
مصادر مطلعة للمنار: المساعي في قضية قبرشمون حتماً لا تنتهي والأمور ربّما باتت تحتاج إلى طريقة جديدة بالمعالجة
مقتل وجرح 25 عنصراً من الموالين للعدوان السعودي الأميركي بعمليات قنص قبالة منفذ علب في عسير
مقتل 2 من الموالين للعدوان وإعطاب آلية لهم إثر استهداف مدفعي لتجمعاتهم شرق مثلث عاهم في حجة
الوسيط الافريقي في السودان: قطعنا أشواطاً كبيرة في الاتفاق على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير: مفاوضات الأمس كانت مميزة وتوصلنا لاتفاق تام على معظم البنود بشأن الإعلان الدستوري
ليبيا: قوات اللواء خليفة حفتر تتقدم في محاور طرابلس بغطاء جوي من الطيران الحربي
مشرعون يهود في الكونغرس الأميركي يطالبون بإقالة الرئيس دونالد ترامب على خلفية التدخل الروسي بحملته الانتخابية عام 2016
وسائل إعلام تايلاندية: إصابة شخصين إثر عدة انفجارات محدودة في 3 مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الجمعة متمم لشهر ذي القعدة والسبت أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجري
قوى الأمن الداخلي : ضبط 1002 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار
منذ 28 mins
2 August، 2019
لبنان
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