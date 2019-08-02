قوى الأمن الداخلي : ضبط 1002 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2019 - 09:43

قوى الأمن الداخلي : ضبط 1002 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار

منذ 28 mins 2 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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