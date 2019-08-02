ترامب يلوح بفرض حصار على فنزويلا

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض حصار على فنزويلا أو عزلها.

وأكد ترامب الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض أنه ينظر في هذه الإمكانية بالقول: “نعم، أدرس (هذا الخيار)”.

وكان ترامب قد بحث مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة أواخر يونيو الماضي في أوساكا اليابانية، “الإجراءات الهادفة إلى التخلص من الدعم المقدم من دول أخرى لحكومة مادورو بغية التوصل إلى حل ديمقراطي” للأزمة في هذا البلد، حسب ما أفاده المكتب الإعلامي لبولسونارو وقتذاك.

وتعتبر الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقدا للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، استهدف بعضها مسؤولين وعسكريين مقربين من مادورو.

المصدر: وكالات