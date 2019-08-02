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August 2 2019 - 02:48

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعارض العقوبات الأمريكية على ظريف

منذ 1 ساعة 2 August، 2019
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أخبار دولية - فرنسا

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن معارضة الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق النووي الإيراني قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت الوزارة في بيان لها: “نعتقد أنه يجب إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني في قائمتها “للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية”. ويقضي هذا الإجراء بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في الأراضي الأمريكية أو تلك الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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