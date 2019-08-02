أردوغان يترأس اجتماعا لمجلس الشورى العسكري التركي

أفادت وكالة “الأناضول” بانطلاق اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وسيتم خلال الاجتماع، الذي يعقد للمرة الثانية في ظل النظام الرئاسي بتركيا، النظر في ملفات التعيينات والترقيات داخل القوات المسلحة التركية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وستدخل القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الشورى العسكري، حيز التنفيذ عقب مصادقة رئيس الجمهورية عليها.

ووفقا للأناضول، فقد انتقل أعضاء مجلس الشورى العسكري، إلى المجمع الرئاسي، بعد زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

المصدر: وكالات