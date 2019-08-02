إسطنبول: نقل أكثر من 12 ألف مهاجر إلى مراكز ترحيل

أعلنت سلطات إسطنبول، نقل أكثر من 12 ألف مهاجر غير نظامي إلى مراكز ترحيل، وألفين و600 مواطن سوري غير مسجل إلى مراكز إقامة مؤقتة، خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي.

وأوضحت السلطات، أن “12 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة نقلوا إلى مراكز في ولايات أخرى حددتها وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في هذا الإطار”.

وأشارت، إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بعودة السوريين المشمولين ضمن قانون الحماية المؤقتة والقادمين من ولايات تركية أخرى إلى إسطنبول، “كل إلى الولاية التي هو مسجل فيها”.

وأكد البيان على استمرار أعمال “الإرشاد” الرامية إلى منع العمالة غير المسجلة، وذلك تحت إشراف فرق تضم ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، ومؤسسات معنية أخرى.

المصدر: وكالة الاناضول