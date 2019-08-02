بوغدانوف يسلم رئيس موريتانيا الجديد دعوة بوتين لحضور قمة “روسيا – إفريقيا”

سلّم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد شيخ الغزواني دعوة لحضور قمة “روسيا – إفريقيا”.

هذا وشهدت العاصمة الموريتانية ، نواكشوط، اليوم فعاليات مختلفة بمناسبة تولي الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد شيخ الغزواني، منصبه بشكل رسمي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، نشر على موقعها الرسمي: “في نهاية حفل التنصيب، استقبل الرئيس الموريتاني الجديد، الموفد الروسي الذي سلمه رسالة تهنئة شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين مع دعوة للمشاركة في قمة “روسيا – إفريقيا” التي ستجري في سوتشي يوم 24 أكتوبر من هذا العام”.

وأشارت الوزارة، إلى أن بوغدانوف التقى كذلك مع الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، ومع إسماعيل ولد شيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا.

وخلال هذه اللقاءات، أكد الجانبان عزمهما الحفاظ على حوار سياسي نشيط حول القضايا الآنية في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، القائم على التزام البلدين بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي ، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، والتسوية السياسية لحالات الأزمات مع الدور المركزي للأمم المتحدة ”

وستعقد قمة “روسيا – إفريقيا” الأولى في سوتشي برئاسة رئيسي روسيا ومصر، وسيشارك فيها حوالي 40 زعيم دولة إفريقية.

المصدر: وكالات