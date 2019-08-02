فنزويلا تنوي مقاضاة واشنطن أمام المحاكم الدولية دفاعا عن طارق العيسمي

أعلنت فنزويلا أنها سترفع دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محاكم دولية دفاعا عن نائب الرئيس الفنزويلي من أصول عربية طارق العيسمي الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في حسابه على “تويتر”، الخميس: “مع رفضنا لهذه الاتهامات الخطيرة وعدم اعترافنا بحق الولايات المتحدة في توجيهها، تجدد جمهورية فنزويلا البوليفارية التأكيد على تضامنها مع الرفيق طارق العيسمي، وتعلن أنها سترفع دعوى أمام الجهات الدولية ذات الشأن بسبب هذه الاتهامات وغيرها من الأعمال الإجرامية للإدارة الأمريكية وأتباعها”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على العيسمي في شباط/فبراير 2017، وأدرجت اسمه على قائمة “المطلوبين للعدالة”.

المصدر: وكالات