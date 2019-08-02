بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

أشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية ستبدأ الجمعة في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ووقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأربعاء، مرسوما يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وفي السياق، استعرض لقاء جمع الناصر برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج، الأوضاع العامة بالبلاد واستعدادات الحكومة لإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

ويعد هذا اللقاء الأول الذي جمع الناصر مع الشاهد، منذ مباشرة الرئيس المؤقت الاثنين الماضي مهامه عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وإلى حين تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وقررت هيئة الانتخابات تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إثر إعلان وفاة السبسي في يوليو الماضي، في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تولي الرئيس المؤقت لمهامه.

وتقلد السبسي الحكم منذ نحو خمس سنوات، وجرى انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية بعد اندلاع ثورة كانت عناوين مطالبها “الحد من البطالة والفقر وتحقيق العيش الكريم”.

بدوره، أكد علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن “الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة، في 15 من سبتمبر عام 2019.

وقال بكار، إن “الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس”.

وأضاف، أن “رئيس الحكومة سيتحدث بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد التي أعلنت في البلاد”.

المصدر: وكالات