جعجع: لن أرد على اتهامات الوزير باسيل وهناك نية لكسر وليد جنبلاط

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انه “لا يمكن نزع أي حادثة من إطارها الطبيعي، وحادثة البساتين مرتبطة بما سبقها وبما يتبعها”، وتابع “من يطالب بالعدالة فليتفضل لتحقيقها في جميع القضايا”.

وقال جعجع في حديث له الخميس “نحن لا نريد مجلسا عدليا لأننا شئنا أم أبينا الصراع في البلد هو بين 8 و14 آذار وأي شيء يمس 14 آذار أرفضه”، واعتبر ان “هناك امكانية كبيرة لتركيب ملف في قضية قبرشمون، وفي المجلس العدلي القطبة المخفية هي تعيين محقق عدلي يعينه وزير العدل”، وتابع “هناك نية لكسر وليد حنبلاط”.

من جهة ثانية، قال جعجع “لا داعٍ لأرد على اتهامات الوزير جبران باسيل وكلامه فأيام الحرب للحرب ونحن في زمن آخر”، واضاف “لست إطلاقا ضد العهد وأدعو رئيس الجمهورية لمبادرة لتأمين الاستقرار السياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام