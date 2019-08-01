رئيس الحكومة الفلسطينية: حقنا بالبناء على أرضنا غير قابل للمقايضة

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن “البناء في الأراضي المصنفة (ج) حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أو المساواة فيما بينهما”.

وأضاف اشتية في له ردا على قرار العدو الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق (ج) و6 آلاف وحدة استيطانية صهيونية “لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة، لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاق أوسلو المؤقتة وأنهتها، ولا نحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا”.

وأشار اشتية إلى ان “هذا القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني، الذي يسرق الأرض والماء والهواء”.

وشدد اشتية على أن “الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات”.

المصدر: وكالة معاً