السودان: مقتل 4 بتظاهرة احتجاجية وجولة من المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج

قتل أربعة متظاهرين سودانيين الخميس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، مع مشاركة الآلاف في تظاهرات في ارجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأبيض في وسط البلاد.

في موازاة ذلك، بدأ المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج جلسة تفاوض مساء الخميس لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وأكد المفاوض في حركة الاحتجاج ساطع الحا “بدأنا للتو جلسة المفاوضات” مع المجلس العسكري في فندق كورنثيا على النيل.

وتتناول مباحثات الخميس “الحصانة المطلقة” التي يطالب بها جنرالات الجيش وصلاحيات مجلس السيادة المشترك ومظاهر الانتشار العسكري في مختلف مدن البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية