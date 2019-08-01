﻿لافرنتييف: الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم ولا يمكن السماح باستمرار ذلك

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرنتييف أن التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب تواصل اعتداءاتها واستفزازاتها مشددا على أنه لا يمكن السماح باستمرار ذلك.

وقال لافرنتييف في تصريح صحفي اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان على هامش الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية: يمكن تقييم نتائج اليوم الأول للجولة الـ 13 بشكل عام بأنها إيجابية حيث تم بحث الوضع في سورية بشكل عام وخاصة في منطقة خفض التصعيد بإدلب وضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية فيها مشيرا إلى أن هذه التنظيمات تحتجز مئات الآلاف من الرهائن وتمنعهم من الخروج وتواصل استفزازاتها ضد الجيش السوري واعتداءاتها على المدنيين وهو ما لا يمكن السماح باستمراره.

وأوضح لافرنتييف أن المحادثات تركزت أيضا على مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي إضافة إلى بحث خطوات تسريع العملية السياسية وعملية إعادة الإعمار والعمل على عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وعقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الجعفري في وقت سابق اليوم اجتماعين مع الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف ومع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي كما التقى الوفد العراقي برئاسة سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي الذي يشارك في المحادثات بصفة مراقب.

وكان الوفدان الروسي والإيراني عقدا اجتماعا في مستهل جولة المحادثات كما عقدا لقاء ثلاثيا مع وفد النظام التركي.

وعقد 12 اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على الإرهاب فيها حتى دحره نهائيا.

المصدر: وكالة سانا