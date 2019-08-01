الوفد السوري يعقد اجتماعين مع الوفدين الروسي والإيراني ضمن أستانا 13

عقد الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف في إطار الجولة الـ 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.

كما عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري اجتماعا مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الجولة الـ 13. والتقى الوفد مع الوفد العراقي برئاسة سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي والذى يشارك في المحادثات بصفة مراقب.

إلى ذلك عقد الوفد الروسي إلى محادثات أستانا برئاسة لافرنتييف والوفد الإيراني برئاسة أصغر خاجي ووفد النظام التركي لقاء ثلاثيا. وبدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان صباح اليوم الجولة الثالثة عشرة من محادثات استانا حول تسوية الأزمة في سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.

ووصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري صباح اليوم إلى نور سلطان للمشاركة في المحادثات التي تستمر يومين كما وصلت وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا حيث يترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف بينما يرأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

ويشارك في المحادثات أيضا بصفة مراقب وفد من الأمم المتحدة برئاسة خولة مطر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية وممثلون عن لبنان والعراق للمرة الأولى إضافة إلى ممثلين عن الأردن. وكانت وزارة خارجية كازاخستان أعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي أن الجولة الثالثة عشرة من المحادثات بصيغة أستانا ستركز على بحث مستجدات الوضع في سورية ولا سيما في إدلب وشمال شرق البلاد.

وعقد 12 اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على الإرهاب فيها حتى دحره نهائيا.

المصدر: وكالة سانا