مصدر عسكري سوري: الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بشرط تطبيق اتفاق سوتشي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2019 - 20:58

مصدر عسكري سوري: الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بشرط تطبيق اتفاق سوتشي

منذ 32 mins 1 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة