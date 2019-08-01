مصدر عسكري سوري: الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بشرط تطبيق اتفاق سوتشي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 20:58
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الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: ايران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي ونتوقع معركة صعبة لكننا سننتصر
الشيخ روحاني: نحن قادرون على الدفاع عن اقتصادنا كما نستطيع الدفاع عن بلادنا
الشيخ روحاني: صحيح اننا مستمرون بالمفاوضات ولكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل الى نتيجة منها
الحرس الثوري الايراني يدين الحظر الامريكي على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف
الخارجية الايرانية: الحظر الامريكي على وزير الخارجية يظهر ضعف واشنطن امام دبلوماسية ايران المبنية على المنطق
الخارجية الايرانية: الوزارة ستستمر في رسالتها بإثبات حق الشعب الايراني ومكافحة الارهاب الاقتصادي الأمريكي
الاتحاد الاوروبي تعليقا على العقوبات الامريكية على وزير الخارجية الايراني: سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي ايراني
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لدينا شعور بأن واشنطن تبحث عن ذريعة لاثارة الموقف ومواصلة التصريحات العدائية تجاه ايران
ماريا زاخاروفا: لدينا شعور ان واشنطن تسعى للانتقال الى مرحلة أنشط من الصراع وأكثر سخونة
زاخاروفا: الاحداث هناك تتحرك حقا نحو منعطف خطير وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق
اعلام العدو: قوة من الجيش الاسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين عبروا السياج الفاصل مع قطاع غزة
السودان: قوة أمنية كانت تحرس مصرفا في مدينة الابيض هي المسؤولة عن قتل التلاميذ المحتجين في المدينة بداية الاسبوع
لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل 4 متظاهرين واصابة آخرين باطلاق نار في مدينة ام درمان
مصادر مطلعة للمنار: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض عرض قضية قبرشمون على مجلس الوزراء
مصادر مطلعة للمنار: المساعي حتما لا تنتهي والامور ربّما باتت تحتاج الى طريقة جديدة بالمعالجة
استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي ـ الامريكي بصاروخ زلزال1 في الصوح قبالة نجران ومصرع وجرح عدد منهم
استهداف تجمعات لعناصر العدوان السعودي ـ الامريكي في معسكر طيبة قبالة نجران بصاروخ زلزال1
الجزائر: اعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني يرفضون استقالة رئيسهم ويقرون الشروع الفوري بالحوار الوطني
الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية لولاية تمتد 5 سنوات
وزيرة الصحة الرواندية تنفي اغلاق حدود البلاد مع الكونغو الديمقراطية بسبب مرض ايبولا
مصدر عسكري سوري: الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بشرط تطبيق اتفاق سوتشي
منذ 32 mins
1 August، 2019
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