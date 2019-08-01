الجيش اللبناني يوقف فلسطينيا لإطلاقه النار واصابته اثنين بجروح

أوقفت قوة من الجيش اللبناني احد الفلسطينيين لاطلاقه النار من سلاح حربي واصابته شخصين بجروح.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الخميس “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سيروب – صيدا، الفلسطيني محمد عبد الهادي جنزوري، لإقدامه بتاريخ 12/6/2018 في صيدا وعلى أثر خلافات حول تشغيل مولدات كهربائية، على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الفلسطينيَيْن مصطفى شحادة وأحمد الصالح ما أدى إلى إصابتهما”.

وأشار البيان الى ان “التحقيق مع الموقوف بوشر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام