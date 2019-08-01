الرئيس الصومالي يتخلى عن جنسيته الاميركية

أعلنت الرئاسة الصومالية ان “الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والاميركية، قد تخلى عن الأخيرة”.

وقالت الرئاسة في بيان لها الخميس إن “الدستور الصومالي الموقت يجيز للمواطنين الصوماليين حمل جوازي سفر لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا”.

وأضاف البيان ان “هذه العملية انتهت اليوم، نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية وهي جنسية الولايات المتحدة”، وتابع “لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال”.

المصدر: الصومال