موزمبيق: اتفاق سلام تاريخي بين السلطة وحركة تمرد سابقة

وقع رئيس موزمبيق فيليب ميوسي وزعيم حزب “رينامو” أوسوفو موماد الخميس اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى وضع حد لعقود من الصراع بين السلطة وحركة التمرد السابقة التي أصبحت في ما بعد حزب المعارضة الرئيسي.

وجرى الحفل في القاعدة العسكرية لرينامو في المنطقة الجبلية غورونغوسا في وسط البلاد، بعد 27 عاما على انتهاء الحرب الأهلية الأولى.

ويضع هذا الاتفاق حدا لمسار طويل من المفاوضات التي بدأها الزعيم التاريخي لحركة رينامو ألفونسو دلاكاما الذي توفي في أيار/مايو 2018، ويأتي التوقيع عليه قبل حلول موعد الانتخابات العامة المرتقبة في تشرين الأول/اكتوبر.

ويواجه نظام موسي عمليات مجموعة ارهابية في شمال البلاد، أدت إلى مقتل 250 شخصا منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي.